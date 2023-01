PÕHJALIK ÕPETUS | Järgi magamistoas neid põhimõtteid ning naudid pikka ja mõnusat ööund!

Kuigi öeldakse, et köök on kodu süda ja võiks ju arvata, et tähtsaim koht majas, siis tegelikult veedad sa magamistoas palju enam aega, mis sellest, et sa pole siis ärkvel. Ideaalis möödub lausa üks kolmandik päevast magades ja uueks päevaks energiat kogudes. Seega ei tasu magamistuba alahinnata ja teiste ruumide ees vaeslapse rolli jätta, sest halb une kvaliteet mõjutab oluliselt sinu ärkveloleku aega. Ja üldse mitte positiivselt.