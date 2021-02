Põhjalik õpetus: tänu ruumiplaneerijale saad oma kodu sisekujunduse lihtsalt paika panna 

Kärt-Britt ja Olavi Kokk (Kodublogi.ee) on ehitanud oma kätega üles terve maja. Mõnda ruumi selles, näiteks kööki hakkasid nad aga planeerima juba enne maja ehitusloa saamist – see tähendas ideede kogumist ja jooniste tegemist nii paberil kui ka programmides. Paljud mööbliese­med on neil endil kahekesi ehitatud ja viimistletud tööpäeva õhtuti ning nädalavahetustel peamiselt kodugaraažis, sest nagu nad ise ütlevad: „Enda tehtud asjal, eriti kui selle­ga veel rahule jääd, on hoopis teine väärtus kui poe masstoodangul."