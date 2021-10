VAHVAD NIPID | Mõnus ajaviide: raamaturivid sirgeks ja tolmuvabaks!

Õhk kõnnib riiuleis

kokkuostmist! Nii võib juhtuda, et ka riiulid on varmad täituma ülehelikiirusel. Et su kodu ei meenutaks pisikest raamatukogu, kus riiulite vahel liigeldes pea keerlema hakkab, anna neile õhku! «Hingavad» riiulid on asjakohased ka toa keskele asetatud püstakutes, lastes nii rohkem valgust läbi. Selleks pane mõnda riiulisse vähem raamatuid ja kombineeri neid muude asjadega, nt purkide, vaaside, pildiraamide ja suveniiridega. Pea aga meeles, et metallesemed ja taimed raamaturiiulisse ei passi, sest võivad klassikale kehvasti mõjuda.



Kaanepilt kui kunstiteos

Kui arvasid, et kalli kunsti kogumine on vaid väljavalitute hobi, arva uuesti!

Aseta sobivad raamatukaaned «näoga» toa suunas ja naudi, kuidas impressionistlikud baleriinid või meie oma Marie Under loovad Ants Laikmaa pintsli läbi kodust hubase galerii. Foto: Laura Liinat

Raamatuilma saad tellida

Päikesepõletus ei tee kellelegi head, niisamuti raamatutele. Kui tahad, et teosed riiulis püsiksid ka väljast sama erksad ja meeliülendavad, nagu nende sees peituvad tekstid, hoia need eemal otsesest päikesevalgusest. Asukohta valides eelistavad raamatud pimedaid nurki ja ühtlast temperatuuri. Seepärast ära aseta neid hoiule niiskesse keldrisse, ka mitte ainult korraks, samuti väldi ahju või kamina vahetut lähedust.



On marli see, mis vajad sa, sind töödes mitmekordselt abistab

Õnneks ei pea raamatute puhastamiseks olema härra Muskel. Hoopis rohkem kasu on õrnast ja ettevaatlikust tegutsemisest. Tolm on üks raamatute suuremaid vaenlasi. Selle eemaldamiseks on kõige paremad pehmete harjastega tolmuimejaotsikud või vana hea valge marli. Suru raamatulehed kokku, et tolm nende vahele ei pääseks, tõmba marlitükiga puhtaks servad ja viimaks ka kaas. Kaasa ümise ikka omasoodu: «Ei pingutust, ei loputust – on marli see, mis vajad just!»