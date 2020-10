Ajalugu Eesti aias ehk Au sees on taas vanad sordid 

Puhta kodumaise toidu kasvatamine on üha populaarsem meiegi aednike hulgas. Aiandusfoorumitest leiab järjest küsimusi: „Kust saada seda vana head suurt tikrit, mis mul vanaema aias kasvas?“ või „Kas keegi veel mäletab, mis oli selle suure hea tomati nimi, mida vanasti kasvatati, ja kust saada seemet?“ Paraku peame tõdema, et vanad, põlvest põlve kasvatatud sordid kipuvad meie aedadest kaduma ja vaidlusi tekitab seegi, millised nad välja nägid. Ühes ollakse aga üksmeelel – need maitsesid hulga paremini kui tänapäevased.

Kuigi esmapilgul võib ju väita, et tegemist on pelga nostalgiaga, ei pruugi see nii olla. Nimelt on tänapäevane sordiaretus paljuski orienteeritud teatud omaduste parandamisele. Nii näiteks ei esine poodides müüdavatel tomatitel tõepoolest ehk nii palju taimehaigusi ja nad peavad transportimisel paremini vastu, ent aretuse käigus on kaduma läinud geenid, mis tomatile lõhna ja maitse andsid.

1. Soome õuetomat (Savo) 2. Muromi 3. Kollane lihatomat (Märjamaa) Foto: Priit Grepp

1. Kõpu kaalikas 2. Kohalik sinine Foto: Priit Grepp

1. Saaremaa roosa sibul 2. Peipsi sibul Foto: Priit Grepp

1. Küüslauk Võrumaalt 2. Taliküüslauk (Lindora) 3. ‘Helga’ (Kiltsi) Foto: Priit Grepp

Toit on kultuur

UNESCO määratluse kohaselt on toit, järelikult ka toiduks kasutatavad taimed kultuuripärandi osa. Anneli Banner peab üheks parimaks näiteks toidust kui kultuurist Peipsi sibulat. „Vene vanausuliste kogu elu on ju aastasadu keerelnud sibulakasvatuse ümber ja kui see neilt ära võtta, siis mis alles jääb?“ küsib ta.

Kuigi see võib tunduda uskumatuna, on kogu lokkavas sordirikkuses meie toidulaud siiski üha vaesemaks jäänud. Anu Kannike Eesti Rahva Muuseumist nendib, et viimase saja aasta jooksul on hävinud 75% taimede mitmekesisusest. Seoses sellega on ka toiduks kasvata­tavate taimede arv kahanenud umbes sajani, ent varem on see olnud hulga mitmekesisem. „Märkimisväärse panuse sellesse mitmekesisusse andsid baltisakslased, sest näiteks marjakultuuridest tunti siinmail varem ainult punast ja musta sõstart,“ sõnab ta.