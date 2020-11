Tore hobi toaaednikule: minimõõtu maastike loomine 

Kõige olulisem on aga kastmine. Kasta tuleks väikese käsipritsiga, sest kannust kallates on puuduva äravoolu tõttu lihtne taimed mädanema ajada. Eriti oluline on seda silmas pidada klaas­anumate puhul. Piserdada võiks vähemalt kord nädalas vastavalt toa õhuniiskusele, sest keskküttega korteris on õhuniiskust vähe ja vesi aurustub taimedelt intensiivselt. Pigem soovitab Järvela järgida põhimõtet: kasta ettevaatlikult, kuid korrapäraselt. Teine äärmus on läbikuivamine, mis võib lõppeda tõdemusega, et vaja on ehitada uus minimaastik.