Vannituba ei pea olema igav! Värvide-mustrite pillerkaar toob mõnusat mängulisust 

Erksad värvid

Kui pikka aega on vannitoa puhul räägitud valgest ja halli varjunditest, siis nüüd on moes erksad ja sügavad toonid. Mõistagi ei tasu nendega üle pingutada, eriti kui vannituba on väike, aga üks sein, kraanikauss või mõni aksessuaar võiks olla pilkupüüdvalt esile tõstetud küll. Moes on nii kontrastid kui ka sama värvi erinevad toonid. Segisti võib olla must, kuldne või roosa ning ka valamu võib klassikalise valge asemel olla kas sügavalt tume või hoopis pastelselt sametist tooni.

Läbipaistvus

Moodne vannituba on voogav ja läbipaistev, sinna pole kuhjatud liigselt esemeid. Dušinurk on piiratud läbipaistva klaasiga ja dušialust ei kasutata. Klaas­elementide kõrval loovad avarust suured peeglid ning loomulikult on läbipaistev vannituba hästi valgustatud.

Valgus toob mustri esile. Foto: Living4media

Matid pinnad

Pikalt moes püsinud kõrgläige on praeguseks välja puksitud – nii keraamiliste plaatide, sanitaartehnika kui vannitoa mööbli pinnad on matid.

Graniit

Trendimaailmas on jõudu kogumas graniit, nii materjalina kui ka imitatsioonina näiteks tapeedil või keraamilisel plaadil. Graniidimuster sobib vannitoas nii põrandale kui töötasapinnale, aga graniidist võib olla ka valamu.

Pisut luksusilmet kahe plaadi koosmõjul. Foto: Nicolas Bouriette / Living4media