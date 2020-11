7 „rahvatarkust“ õhksoojuspumba kohta – mis on müüt, mis tõde?

Õhksoojuspump ei sobi peamiseks kütteliigiks

Kui õhksoojuspumbad üle kümne aasta tagasi meie turule jõudsid, oli selgelt tegu lisaallikaga mõnele teisele kütteliigile, sest pumbad polnud piisavalt võimekad, et talvel maja üles kütta, küll suutsid need ühtlast temperatuuri hoida. Paljud nendest pumpadest on täna veel töös ja nende kasutajad toidavad nii foorumites kui sotsiaalmeedias müüti, et õhksoojuspump pole võimeline külma tuba üles kütma. Tänaseks on õhk-õhk kütteliigi tootearendus astunud aga seitsmepenikoorma saabastes enamikest kütteliikidest mööda ja võib väita, et teadlikult valitud pump on suuteline kütma ära kogu elamise isegi käreda külmaga. Kui õhksoojuspump saab olema kodu ainus või peamine küttesüsteem, ei tohi ostmisel lähtuda rahakotile ahvatlevast hinnast, vaid köetavast keskkonnast ja koduomanike ootustest. Ka täna on müügil väga erinevaid seadmeid, millel on erinev küttevõimekus, energiasääst, funktsioonid ja müratase ehk on seadmeid, mis on mõeldud eelkõige lisakütteks ja seadmeid, mis on mõeldud olema peamiseks kütteallikaks.

Mugavuse hinnaks on lakke kerkinud elektriarved

Tõde või vale? Vale

Kui õhksoojuspump on mõeldud toetama mõnd teist kütteliiki ja seda kasutatakse eelkõige juba ülesköetud ruumi soojana hoidmiseks, siis pole sellele võistlejat – tuba püsib soe väga madalate kuludega. Kui tegu on peamise kütteallikaga, sõltub igakuine elektrikulu erinevatest teguritest, peaasjalikult maja soojapidavusest, välisõhu temperatuurist ja seadme kasutegurist erinevate temperatuuride juures. Õhk-õhk küttesüsteem on kõrge kasuteguriga, aga igal seadmel on omakorda erinev kasutegur, mida märgistatakse lühendiga COP. Kui pump ostetakse peamiseks kütteallikaks, on kasuteguri number kõige olulisem faktor ostuotsuse langetamisel üldse - see näitab mitu korda annab seade soojusenergiat rohkem kulutatud energiahulgaga suhtes. Mida suurem on kasuteguri number, seda energiasäästlikuma pumbaga on tegu. Samas tasub müüjalt uurida, kuidas seadme kasutegur erinevate temperatuuride juures muutub – mõnel kõrge kasuteguriga pumbal võib see külmakraadide juures kiirelt langeda ning rahaline sääst võib olla kokkuvõttes väiksem kui madalama kasuteguri numbriga seadmel. Seda võib võrrelda näiteks keskklassi autode kütusekuluga, mis tavaoludes on sarnane, aga näiteks suurel kiirusel või ebatavalistes tingimustes võib märkimisväärselt erineda.

Kui valida pump aastaringseks kütmiseks, võiks olla kasutegur minimaalselt 4 ning -20 kraadi juures 2,5. Üksnes erakordselt suure külmaga võib langeda kasutegur nii madalaks, et õhksoojuspump on võrreldav elektriradiaatoriga, mille kasutegur on 1 ehk mille puhul toodetakse 1 kilovatt-tunnise elektriga 1 kilovatt-tundi soojust, aga -30-kraadist temperatuuri kogeb Eestis harva.