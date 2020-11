POOLT JA VASTU | Kas lehed riisuda või mitte?

Lehtede riisumine on töömahukas, eriti kui on suur aed, kus palju põõsaid ja puid. Foto: Davide Ragusa / Unsplash

Lehtede riisumine on töömahukas, eriti kui on suur aed, kus palju põõsaid ja puid. Seal võib puhtaks teha murualad ja jätta lehed külmakaitseks püsikutele ja puude alla, kus muru ei kasva. Kui kõiki lehti ei jõua sügisel ära riisuda, siis võib tööd jätkata ka kevadel peale lume sulamist.

Lehed suurendavad looduslikku mitmekesisust. Neis talvituvad taimedele kasulikud mikroorganismid, siilid, putukad jt.

Muru ja puid pole vaja kevadel väetada, sest need on langenud lehtedest saanud kätte vajalikud toitained. Väga kasulikud on lepalehed, milles on palju lämmastikku.