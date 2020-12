Külmad käes! Mida ja millega tuleb aias kinni katta? 

Haududa ja hallitama võivad need hakata ka talvel. Seda, muuseas, just taimed, mille katmiseks on kasutatud pakasekangast. See paigaldatakse küll karkassile, mitte otse taime peale, ometi võib taim seal all sulailmaga siiski n-ö käest ära minna. Selle vältimiseks tuleb talvel sula ja päikeselise ilma korral kangaalust pisut õhutada.

Tark ei torma

Kevadel ei tohi talvekatete eemaldamisega kiirustada. Pigem tasub järgida ütlust «tark ei torma». Pakasekangad, kuuseoksad vms eemaldatakse siis, kui mullapind on taime all juba sulanud. Eemaldamistöö tuleb ette võtta pilves ilmaga. Mitte mingil juhul ei tohi seda teha päikesepaistelise ilmaga, kuigi siis on kõige parem aias toimetada. Taimedele ei tee äkiline tugev päike lihtsalt head.

Kaitse külma eest ka konteinereid

Praegu tehakse palju ka konteineristutusi (näiteks kasvab terrassil savipotti istutatud okaspuu). Siinkohal on oluline meeles pidada, et enne püsivate külmade saabumist saaksid taimed pottides korralikult kastetud.

Valmistu juba praegu taime päikese eest kaitsma!