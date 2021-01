Põhjalik ülevaade, kuidas leida endale sobiv padi 

Padja ülesanne on aidata magades hoida mugavat kehaasendit. Iga inimese puhul on see erinev ja sellepärast on ka padjavalik väga isiklik. Järgnev teeb raske valiku veidi lihtsamaks.

Sulepadjad on pehmed ja kerged. Olenevalt udusulgede ja rootsuga sulgede osakaalust on need kas pehmed ja madalad või kõrgemad ja tugevamad. Hane udusulgedest patju peetakse üldiselt pehmemaks kui pardi udusulgedest peaaluseid. Valikus on ka erinevate sulgedega kombineeritud patju. Näiteks kolmekambriliste kahe vaheseinaga patjade keskel on toetavamad rootsuga suled ja nende peal udusuled, et padja pealispind oleks mõnusalt pehme. Sulepadjad on ka kõige pikema elueaga, kuna neid saab pesta või keemiliselt puhastada. Pärast pesu säilitavad need on algse pehmuse ja vormi.

Naturaalsed villa- ja siidipadjad on hea niiskuse regulatsiooniga ja tihked. Villapadjad on hea vastupidavusega ja neid on nii pestavaid kui ka mittepestavaid. Suur pluss on, et nendes ei paljune hallitusseened ega tolmulestad, mistõttu sobivad need ka allergikutele.

Sünteetilised padjad on võrreldes villa- ja siidipatjadega õhulisemad ja pehmemad. Need on küll pestavad, kuid kaotavad pärast pesu oma esialgse kohevuse. Vatiinile tepitud ümbriskotiga padjad säilitavad paremini oma vormi, kui võrrelda neid tavalise padjaga, kus padja sisu on kangast ümbriskotis. Osal sünteetiliste patjade tootjatel on padja ümbriskott lukuga, mis tähendab, et sellele saab eraldi juurde osta padja sisu ja vastavalt vajadusele teha patja kõrgemaks või madalamaks.

Puuvillapadjad on kõvad ja omadustelt sarnased villapadjaga. Neis ei paljune hallitusseened ega tolmulestad ning need sobivad allergikutele ja kemikaalide suhtes tundlikele inimestele.

Latekspadjad on väga pehmed. Need säilitavad oma algse kuju, mistõttu ei sobi need neile, kes soovivad patja oma pea all sobivaks vormida. Ka lateks- padjas ei paljune hallitusseened ega tolmulestad.