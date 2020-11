Saage tuttavaks! Supertaimed, mis teevad toaõhuga imesid 

Korteriõhk on sügistalvel kütmise tõttu üldiselt ebatervislikult kuiv. See muudab kuivaks ka silmad ja nina limaskestad, mistõttu on talv paljude jaoks ebameeldivaim aastaaeg. Tavaliselt tõstavad kõik toataimed veidi õhuniiskust, kuid väga kuivadesse ruumidesse võiks valida teadlikult taimed, mis eriti efektiivselt kuivast õhust võitu saavad. Võimekad niisutajad Väga tõhus õhuniisutaja on lopsakas tõlvlehik, mis tõstab keskmise suurusega ruumi õhuniiskust isegi 5% võrra. Hästi niisutavad toaõhku ka vahelduvalehine lõikhein , papüürus-lõikhein , beetlipalm , nefroleep sõnajalg ja tups-rohtliilia . Kuna põhilised õhufiltreerijad on taimede juured, annab see pikalt õieilu pakkuvatele orhideedele lisaväärtuse. Õhu puhastamise eesmärgil on müügil ka spetsiaalseid juurtele õhu juurdepääsu tagavate avadega potte, et taimede õhku puhastavat potentsiaali maksimaalselt ära kasutada. Super head õhupuhastajad Mõned taimed suudavad kahjutuks muuta ka õhus lenduvad mürgised ühendid, mis tihti märkamatult ja meie teadmata mööblisse, kardinatesse, seintesse, tapeeti ja vaipa on imendunud. Seega võiks tiheda liiklusega tänava ääres asuvas kodus või suitsustes ruumides kasvatada bensoe viigipuud , tups-rohtliiliat , aaloed , filodendronit ja draakonipuud , kuna need taimed filtreerivad edukalt õhus lenduvaid ja toas olevatesse objektidesse imendunud kahjulikke ühendeid.

Rahuliku ööune tagamiseks võiks magamistuppa valida aaloe ja havisaba, mis ka pimedas süsihappegaasi hapnikuks muundavad. Foto: Kari Shea on Unsplash

Eriti pretensioonitud õhupuhastajad

Osa toaõhust kahjulikke formaldehüüde ja hallitusseente eoseid siduvaid taimi on peale õhukvaliteedi turgutamise ka eriti kergesti hooldatavad ja vähenõudlikud. Väga leplik on ronitaim luuderohi, mis armastab kasvada poolvarjus ja kergelt niiskes paigas, näiteks vannitoas. Kuna luuderohi on siiski mürgine, tuleks teda kasvatada lastele ja koduloomadele kättesaamatus kohas.



Südamekujuliste lehtedega ripptaim nõelköis (Epipremnum) on väga lihtsasti

hooldatav taim, mis peaks kasvama iga reisisõbra kodus, kuna teda on peaaegu võimatu välja suretada. Nõelköie ideaalne kasvkoht on poolvarjus

või kohas, kuhu paistab päevas päike vaid paar tundi. Samuti suudab õhu puhtana hoida vähenõudlik huvitavate mustriliste lehtedega diiffenbahhia.



Magamistoa aura loojad

Osa taimi aitavad paremini uinuda, teised hoopiski häirivad öörahu. Üldiselt ei tooda taimed pimedas hapnikku,vaid hoopis tarbivad seda, kuna öösel fotosünteesi ei toimu. Sellest põhjustatud hapnikupuuduse pärast ei peaks siiski muretsema, sest tavaliselt on tarbitav hapnikukogus üsna väike. Olukord on muidugi teine, kui magamistoas kasvab üle kümne potitaime. Rahuliku ööune tagamiseks võiks magamistuppa valida aaloe ja havisaba, mis ka pimedas süsihappegaasi hapnikuks muundavad. Mõlemad kõrbekliimast pärit taimed tuleks sättida kasvama võimalikult päikeselisse kohta, kuid nad saavad hakkama ka poolvarjus.



Magamistoas tuleks ettevaatlik olla intensiivselt lõhnavate ja õitsevate taimedega, mis võivad väikestes ruumides põhjustada peavalu. Küll aga toob kerge une imeilusate õitega gerbera, kuna ta toodab hapnikku ka öösel. Tegemist on siiski veidi pirtsaka taimega – tuleks jälgida, et tema kastmis- ja valgusrežiim oleks optimaalne. Mägipalmid (Chamaedorea) on tänuväärsed poolvarjulist kasvukohta armastavad troopikataimed, mis sobivad hästi magamistuppa, sest aitavad lahti saada läppunud õhust.