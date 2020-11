Mugav ja ergonoomiline kodukontor: 5 nippi koduse tööruumi loomiseks 

Foto: IKEA

„Kuigi professionaalse tööruumi praktilised vajadused erinevad raamatupidaja, psühholoogi ja käsitöölise puhul oluliselt, on ergonoomilisus ja mugavus oluline neile kõigile. Kõige tavalisem probleem on see, et väikesesse ruumi soovitakse mahutada palju asju. Kuigi tööruumi loomine võib tunduda keeruline, on tegemist pikaajalise investeeringuga, millel on lugematult eeliseid,“ teab Rimkus. Ta soovitab kodus ringi vaadata ja asjad korralikult läbi mõelda. Kas sinu kontoriks on lihtsalt kirjutuslaud toa nurgas või on sinu päralt terve tuba? Milliseid töövahendeid sa vajad? Mitut tööpinda ja kui palju riiuli- ning sahtliruumi läheb tarvis?