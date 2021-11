Tee ise TEE ISE KADRIMASK: ukse taha ilmuvad kurg, sokk ja kadrititt Laura Liinat , täna 09:59 Jaga: M Prindi artikkelTeade toimetajale

GALERII

Kui tahad kadrisandina ulakusi teha, maskeeri end sokuks. Kostüümid: Kati Taal, Natali Ponetajev Foto: Andres Treial ( Zoomfoto.ee )

Kontrastina tahmastele martidele on kadrid rõivastunud valgesse. Usutakse, et nad on tulnud siia kaugelt teispoolsusest ja kehastavad meie esivanemate hingi.