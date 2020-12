FOTOLUGU | Mõnus jõulumeeleolu rootsipunases suguvõsamajas 

Läbiv maamajastiil

„Tahtsin sisekujunduses säilitada maamajastiili – ja samas teha ruumid meile endile omaseks. Värskendusremont tähendas meile lihtsalt värvimist ja tapeedi vahetamist. Köök sai põhjalikuma uuenduse uute kappide ja valamu näol, kuid samuti maastiilis.“ Ent kui köök juba täitsa valmis oli, tundis Emma, et sealt on ikkagi puudu see rustikaalne iseloom, mida ta nii väga igatses.

„Mis puutub sisekujundusse, siis võin teha impulsiivseid otsuseid ja käituda spontaanselt, kui mul on uus idee. Nii tuligi kapid minu soovil alla võtta ja see tegu tundus lõpuks ka õige.“

Hubasel köögil on pühade ajal keskne roll, siin on perel mõnus nii süüa kui vestelda. Ent suuremateks söögikordadeks kasutatakse söögituba, kus laua ümber mahub ka palju külalisi. Laua tegid Emma ja Anders ise suurtest plaatidest, mille leidsid panipaigast, ja alla panid Ikeast ostetud jalad. Loova vaimuga Emma jaoks on pere kraam ja vanavaraturud lausa kullakaevandus. Aga nendest leidudest teeb ta midagi hoopis uut.