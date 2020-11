Ettevaatust! Kas aroomiküünalde põletamine on ikka hea? 

Kõik sõltub küünlast!

Nelli Kerde, looduskosmeetikaga tegeleva ettevõtte Loond SPA OÜ tegevjuht soovitab lõhnaküünalt valida selle järgi, millest see tehtud on.



Mis räägib lõhnaküüna poolt?

Sulle sobiva lõhnaga looduslik küünal pakub meeldivat viisi lõõgastumiseks aroomteraapia kaudu.

Küünlatule sume valgus loob kodus hubase meeleolu.

Hea toimega küünal on valmistatud looduslikust vahast ja lõhnastatud taimsete eeterlike õlidega. Vaid sellise küünlaga võid kindel olla, et see ei kahjusta tervist.

Kas teadsid?

Kasutades ruumide lõhnastamiseks viirukeid, võib seda teha üksnes hästi tuulutatavas ruumis, et suits ruumist eemaldada. Viirukisuitsuses ruumis viibimine on võrdväärne suitsetamisega.



Vaid teadlik aroomteraapia teeb head!

Piret Põlme, Bioaroma for You aroomteraapiaspetsialist ütleb, et teraapilised eeterlikud õlid mõjutavad meid positiivselt nii vaimselt, füüsiliselt kui ka emotsionaalselt. „Samas võivad eeterlike õlide vale valik ja ületarbimine tervist

kahjustada,“ ütleb ta.

Märge „100% eeterlik õli“ ei pruugi tähendada, et õlil on head omadused. Foto: Pixabay / Pexels

Uuri õlipudeli etiketti

Müüakse väga erineva kvaliteediga eeterlikke õlisid. On mõistetav, et raske on teha vahet, millisel õlil on teraapiline mõju. Märge „100% eeterlik õli“ ei pruugi tähendada, et õlil on head omadused. Ka aroomõli nimetust kandvad õlid on petlikud – need on kokku segatud looduslikest ja sünteetilistest komponentidest ning neil puudub teraapiline toime.

Eeterlike õlide puhul loetakse teraapiliseks ehk raviklassi õliks sertifikaadiga orgaanilist eeterlikku õli, mille saamisel on kindlad kvaliteedinõuded alates taimede kasvamisest, õlide tootmisest, pakendamisest kuni laboratoorsete analüüsideni. Kvaliteetse õli etiketil on alati sertifikaadid ja teatud taimede puhul kirjas ka kemotüübid.