Salapärane orhidee: pirtsutajatest leplike õitsejateni 

Kuuking (Phalaenopsis) ’Mini Mark’ Foto: Priit Grepp

Veenuseking (Paphiopedilum) ’Memoria Gary Baker’ Foto: Priit Grepp

Väärisdendroobium (Dendrobium nobile hybr.) Foto: Priit Grepp

Alguses oli kuuking

Algajale orhideesõbrale sobib hästi kuuking (Phalaenopsis) ehk kõige kergemini kasvatatav. Kahjuks ringleb tema hoolduse teemal aga rohkesti müüte. Kogenud orhideekasvataja Kristi Sootla sõnul puuduvad looduses geograafilised punktid, kus sajaks vihma täpselt nädala või kümne päeva järel täpselt 20 minutit, tund aega või pool tundi järjest, aga ometi kipuvad inimesed oma orhideesid just nii kastma. „Tegelikult on kodustes tingimustes kõige parem kasta kuukinga siis, kui juur on hall,“ selgitab Sootla. Kasta kannuga vett potist läbi valades või sooja veega vannis ja kuni juurte värvumiseni roheliseks, pikalt leotama ei pea. „Kui me hoiame orhideepotti kaua vees, imab potis olev koorepuru endasse nii palju niiskust, et juured ei saa vahepeal läbi kuivada ja algab mädanemisprotsess. Kuuking on taim, kes annab andeks peaaegu kõik peale vale kastmise.“ Seetõttu on algajale parim läbipaistev pott, kust juurte seisukord ja kastmisvajadus kõige paremini näha.

Samasse kategooriasse sobitub ka ontsiidium (Oncidium flexuosum) ’Dancing Dolls’. Tema kastmise kohta kehtib Sootla kinnitusel sama mis kuukingagi puhul.

Väga populaarsed on ka dendroobiumid (Dendrobium). Kui väärisdendroobiumi (D. nobile) puhul meeles pidada, et kasvuperioodi tahavad nad väljas veeta ning tunda päeva- ja öö­temperatuuri vaheldumist, siis on nad väga tänuväärsed taimed, eriti just hõivatud toalillesõbrale. Jaan Mettiku sõnul hukkub dendroobium kergesti agara omaniku käe all, minnes mädanema, kuid laisavõitu hooldaja juures peab kenasti vastu ja läheb ka uuesti õitsema.

Mettiku lemmikud on veel epidendrumid (Epidendrum). „Nad on vastupidavad, pika õitseajaga ja neile, nagu inimestelegi, meeldib mõnus tubane soojus.“ Ülekastjatele sobib sort ’Ballerina’, kes tahab palju vett. Siiski: Sootla hoiatab, et seisvat vett talle poti alla jätta ei tohi, sealt saab kõikide orhideede puhul alguse mädanik. Kasvama võiks ta panna varjulisemasse kohta koos kuukinga või veenusekingaga.