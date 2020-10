Vaatame tagasi: need rohetrendid vallutasid maailma aastal 2020 

Pole oluline, kas oled noor või vana, rikas või vaene – keskkond mõjutab meid kõiki. Kuigi me ei suuda peatada vihmametsade hävitamist, saame maailma muuta paremaks oma valikutega koduaias.

Vertikaalaiandus Foto: Ingrid Sembach-Hõbemägi

Vertikaalaiandus

Tahaks aeda, aga pole maad? Tõuse kõrgemale, korrustele! Vertikaalaiandus teeb võidukäiku üle maailma. Köögiseinal saab kasvatada ürte ja salateid. Kui sellest veel puud jääb, võib kaubanduses saada olevatest moodulitest koju kasvõi džungli luua. Taimede paljundamine pistikutega on üsna lihtne ja nii saab endale vähese vaevaga lopsaka taimeseina.

Lausa õnnega on koos need, kellel on rõdu või terrass – neil on võimalusi veelgi rohkem: kasvatada saab köögivilju ja marjapõõsaid või isegi väiksemaid viljapuid. Kui aga koduaias uutele taimedele ruumi pole, aga kangesti siiski tahaks, võtke kasutusse piirdeaed või majasein ning haljastage need ära.

Kompostimine Foto: Priit Grepp

Kompostimine

See juba meie esiemade aegadest tuttav aia- ja toidujäätmete ümbertöötamise viis teeb uut võidukäiku kogu maailmas. Korraldatakse teabepäevi, koolitusi, antakse välja lugematuid voldikuid ja raamatuid sel teemal. Tõepoolest – milleks viia aiast minema kõik väärtuslik (sügisesed lehed jms) ning osta seejärel turbal või kookoskiududel põhinevat kallist substraati, kui saab ise taimedele vajalikku teha! Kompostimine on hea mitmel põhjusel: saab odavalt vabaneda kuni 40% jäätmetest, parandada mullaviljakust ja mullaelustikku, see sobib nii väikesesse kui suurde aeda ning kompostmuld annab taimedele tagasi toitained, mis mullast võetud. Aed tänab!

Elurikas aed Foto: Ingrid Sembach-Hõbemägi