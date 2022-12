LIIGA PALJU VALGET VATTI: võitlus libeda ja lumega, mis on müüdid ja tegelikkus?

Liiv ja tuhk vs graniidipuru

Kuna talvel tuleb püsti püsida, vajavad aiatagune kõnnitee ja aiasisesed rajad libedatõrjet. Miskipärast tehakse seda sageli liiva või tuhaga, aga kumbki pole tõhus ega jätkusuutlik. Kui liiv on lihtsalt vähese kasuteguriga ja kergesti lenduv, siis tuhk on suisa halb, sest lõhub jalanõusid. Koduseks libedusetõrjeks sobib graniidipuru, mis püsib paigal ega lenda tuulega minema. Ühtlasi saab graniitkillustiku kevadel kokku korjata ning seda järgmisel talvel taaskasutada ehk tegu on ka keskkonnasõbraliku valikuga.