TOREDAD IDEED: toitvad atraktsioonid sulelistele 

Ornitoloogid on seisu­kohal, et linde võiks söötma hakata lumikatte saabudes, toidulaud peab olema mitmekesine ja toidumaja lihtsalt ligi­pääsetav. Loodus­fotograafid eelistavad võimalikult looduslähedasi linnu­söögilaudu, kasutades dekoratsiooniks sammalt jms. Kontakt oma lindudega on neil lähedane. Kuid lindudega võib arendada suhteid ka lihtsalt pargis jalutamas-jooksmas käies.

Küll elu ja linnud ise õpetavad ajapikku, kuidas on parem toimida. Kui linnud pole harjunud meile sobivas kohas kogunema, kulub nende kohalemeelitamiseks isegi paar nädalat.

Sestap tuleks kõigepealt valida sobiv koht, kus on ka hea linde vaadelda ja pildistada. Siis, juba enne korralikuma toidumaja valmimist, tuleks panna sinna sööt, näiteks pekitükk oksa külge rippuma või korvike-tops seemnetega.

Sööt on peidetud männikäbidesse ja punutise patsidesse. Foto: Marika Mikkor

Kui toidumaja lähistele riputada mõni täheke, rõngas, punutis, võtavad sulelised need ruttu maandumisplatvormina omaks. Nad kiiguvad neil ja on isegi läbi rõnga lennanud. Ka krobelistele kuuse­okstele on lindudel hea maanduda ja tänu vaigusisaldusele kannatavad need hästi ka vihma.

Linde ei huvita mitte üksi toit, vaid nad on ka sotsiaalsed, intelligentsed ja uudishimulikud. Ka siis, kui liigu­­me metsas, jälgivad meid kümned silmapaarid. Sulelised tunnevad oma inimesi.

Enamasti liiguvad linnud, olenevalt päevamenüüst, mitme söötmiskoha vahet. Foto: Marika Mikkor

Ideid meisterdamiseks

● Punutis Põhimõtteliselt sobib lindude toidulauaks mistahes punutis, mille vahele või külge saab kinnitada pekki ja peki külge seemneid. Sobivad ka punutud pannialused või korvikesed, mida võib pestava materjaliga vooderdada.