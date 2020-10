Nutikad häkid ehk Kuidas ümber teha laiatarbekaubana levinud mööblit 

Minu meelest on Ikea just seetõttu tore ja asendamatu mööblipood, et osavate kätega kodunikerdajad võivad lastetube iga viie aasta järel vastavalt laste kasvamisele ja maitse muutumisele värskendada. Nii juhtus ka meie peres – väikesest printsessist pole sugugi sirgunud suurt printsessi, vaid pigem moodsa napi maitsega noor. Seetõttu läks vahetusse kogu kõverate jalgadega romantikamööbel, asendudes industriaalselt napi lõikega riiulite-kummutitega.

Ostsime Ikea e-poest kaks Rasti kummutit (30 eurot tükk), portsu musti kapinuppe (12 tk, Bagganäs, kokku umbes 25 eurot) ning musta värvi Nannarpi metalljalad (20 eurot). Kaht Rasti vajasime seepärast, et need omavahel külgepidi kokku kruvida ja tekitada üks mahukam kummut. Muidugi ei tule see just liiga odav või suisa tasuta, aga disainisalongides tuleks analoogse kummuti eest välja käia vähemalt 300 eurot.

Häkkida on võimalik kahel moel: lihtsal ja keerulisel. Meie valisime keeruka­­ma. See tähendab, et soovisime paigaldada jalad. Et need metalljalad kummuti külge kinnitada, tuli toorikute põhja pisut ümber teha – liigutada kaasasolev sokkel sahtlitega tasa ning tekitada toekas pind jalgade külgekruvimiseks, aga ühtlasi ka selleks, et see toetaks kaht kõrvutiasetsevat kummutit. Ja et kaks kummutit ühtse pealispinnaga katta, tuli ka pealmisi kummutiplaate pisut ümber teha.

Lihtsam moodus on niigi fotodelt näha: panete kummutid kokku (Ikea on teadupoolest suurte inimeste Lego), kruvite kaks kummutit seestpoolt omavahel kokku ning värvite. Meie teeme siin ülevaate veidi raskemast ümberehitusest.

Kummut enne Foto: Kadri Vilen

Vajalikud lisatarvikud

höövelpruss 44 x 44 x 2100 mm (3 eurot)

liimpuitkilp 18 x 300 x 2500 mm (15 eurot)

tüübeldamiskomplekt (u 5 eurot)

saag

höövel (soovi korral)

14 puidukruvi 4,5 x 25 mm

3 puidukruvi 4,5 x 70mm

puidupuurid: 4 ja 2 mm

must värv (10 eurot)

Annie Sloani pruun vaha Dark Wax (120 ml purk 7.90)