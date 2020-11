7 nippi, et panna pühade ajal aed särama 

Ehtimisel loo rikkalikke koosluseid, sest üksikud hajutatud valguslaigud aias ei pääse mõjule. Selle asemel, et jaotada valgustust ühtlaselt erinevatele elementidele, ehi pigem üks puu, põõsaansambel või värav uhkelt ära.



Jõulutuled peavad olema ilmastikukindlad (sellekohase info leiab pakendilt). Enamasti on need kõrgema hinnaga, kui siseruumi mõeldud tooted. Tuppa mõeldud ehted ei pruugi välitingimustes üldse tööle hakatagi ning kindlasti pole neilt loota töökindlust meie heitlikus kliimas. Lisaks valgusketile peavad ilmastikukindlad olema ka muud tarvikud, näiteks pikendusjuhtmed.



Vali kindlasti LED-tuled (mitte hõõglambid), sest nende töökindlus on suurem, eluiga pikem, ühtlasi on LED ka põrutuskindlam ja võtab vähem elektrit. LED-jõuluehteid on vastavalt maitsele nii sooja kui külma tooniga.



Tee valik kasutuskoha järgi. Näiteks jääpurikad sobivad räästa alla, valgusketid maja kontuure rõhutama, valgusvõrgud põõsaid ja puid katma.



Las jäävad aeda! Paigalda elektrilised jõuluehted nii, et neid ei peaks pärast jõule maha võtma. Kuna jõuluvalgustust kahjustab kõige enam paigaldamise ja mahavõtmise protsess, võiks need jääda majale, aiale ja puudele aastaringselt. Sama tootja ehteid saab reeglina omavahel jätkata ja kombineerida. Paigaldamise käigus tasub jälgida, et kaablid ei satuks teravatele servadele, kus need võivad läbi kuluda ja lühise tekitada. Korrektselt paigaldatud LED-tuled toovad jõulurõõmu vähemalt kümneks aastaks.