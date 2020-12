3 nõuannet, kuidas pühade ajal toitu mitte raisata 

Selleks, et pühaderoogasid ära viskama ei peaks, pannakse need tihti külalistele kaasa. Vahel paneb võõrustaja toidu ka kilekotti, fooliumisse või toidukilesse. Kui aga toit ei ole korralikult isoleeritud, läheb see kiiresti halvaks. Ka ühte toidukarpi kokku pandud toit rikneb kiiremini. Näiteks salatit ei tohiks panna kalkunipraega samasse karpi. Salati ja puuvilja sees on rohkem vett kui liha sees ja seetõttu riknevad need ka kiiremini ja teevad ka teised toiduained märjaks. Siin tulevad appi näiteks lõunasöögikarbid, kus on vaheseinad erinevat tüüpi toiduainete jaoks.