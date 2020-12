Pimeda aja nipp: olemise teeb mõnusaks kodu hubane valgustus 

"Täna on poodides nii palju erinevaid võimalusi, millega oma kodu hubasemaks muuta. Nendeks võivad olla erinevad vaibad, pleedid, padjad, küünlad," selgitab sisekujundaja Kairi Apri-Laumets oma blogis. Valgustusel on väga suur osakaal kodu hubaseks muutmisel. Õige valgustuse valimisega on võimalik anda kodule täiesti uus nägu.

"Kodu süda on köök ja elutuba. Kujuta ette pilti mõnusast ja hubasest elutoast, kus on mõnus diivan, millel on mugavad padjad ja käetoel asetseb pleed, mille saab vajadusel endale peale võtta ning diivanile kerra tõmmata. Lisa siia juurde veel küünlad aknalaudadele, söögilauale, kamina äärele ja juba on natukene õdusam," selgitab sisekujundaja. Küünaldega on muidugi selline lugu, et kui neid põleb liiga palju korraga, siis kipuvad nad toas õhku ära võtma. "Soovitan pigem kasutada kombinatsiooni küünlad koos teiste valgusallikatega. Küünalde hoidmiseks on erinevaid viise, kindlasti tuleb jälgida nende kasutust ja ohutust, sest tegemist on ikkagi lahtise tulega."