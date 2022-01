TEE ISE | Pilkupüüdev kalender igaks päevaks!

GALERII

Meisterda seinale või lauale pilkupüüdev kalender, mis aitab meeles pidada, mis kuu ja päev parasjagu on. Foto: Laura Liinat

Ükskõik kui terane su pere ka poleks, alati on neid, kes küsivad: „Kas täna on teisipäev?“. Selleks puhuks on hea mõte meisterdada seinale või lauale pilkupüüdev kalender, mis aitab meeles pidada, mis kuu ja päev parasjagu on.