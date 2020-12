Lugeja küsib: miks mu kelder hallitab ja mida sel puhul teha?

Miks mu kelder hallitab?

Küsimusele vastab Kalle Pilt sihtasutusest Eesti Mükoloogiauuringute Keskus.



Otsi üles hallituse alguspunkt

Esmalt tasub keldriseina lähemalt uurida: on seal ehk pragu, kust niiskus sisse pääseb, või on sinna sattunud juurviljaosakesi, mis on hallitama läinud. Samuti võivad hallitusetaolist massi tekitada mineraalained, mis kivist välja ladestuvad. Sellisel juhul muutub aine sõrmede vahel hõõrudes pulbriks või tolmuks. Järgnevalt peaks keldris kontrollima üle puidust kastid ja riiulid. Kõige kriitilisem piirkond keldris on välisseina ja põranda lähedased alad. Keldris olevatel kastidel võib tekkida kahte sorti seenkahjustusi: hallitusseente kolooniad ehk hallitus või puitu lagundavate seente kahjustus ehk pruunmädanik.



Hallitusseente koloonia on pindmine, selle eemaldamiseks tuleb puidupind kergelt üle lihvida (kuni 1 mm) ja lihvimistolm kohe tolmuimejasse tõmmata. Puitu lagundavate seente korral värvub puit tumepruuniks ja lõheneb ristikiudu. Seda kahjustust pole võimalik eemaldada, pigem on soovitatav puit välja vahetada.



Parem on hallitust ennetada

Selleks, et ennetada seenkahjustusi, on vajalik tõsta puitdetailid põrandast u 100 mm kõrgusele ja seinast u 50 mm kaugusele. Nii on puidu märgumise võimalus väiksem ja hallitus- ega puitu lagundavad seened ei saa areneda. Kindlasti tuleks niiskeid seina- ja põrandapindu kuivatada, et takistada hallitusseente arengut.



Seda ei soovita

Keemiliste hallitustõrjevahenditega ma keldrit töödelda ei soovita, eriti kui seal hoitakse lahtisi toiduaineid. Samuti on küsitav niiskus imuri kasutamine, sest see võib olukorra hullemaks muuta. Masinat kasutades niiskuse liikumine läbi seina hoopis intensiivistub.