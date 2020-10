Inimesed Keili Sükijainen: unistan kindlasti sellest, et minu kodu ei oleks ainult Eestis Dagmar Reinolt , täna, 10:30 Jaga: M

Keili Sükijainen Foto: Daisy Lappard

Saatejuht Keili Sükijainenile meeldib Steve Jobsi mõte, et disain ei ole ainult see, kuidas asi välja näeb ja mis tunde tekitab. Disain on ka see, kuidas asi reaalselt töötab. See on kunst, mis peab töötama.