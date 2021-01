Kodu ja Aed Hiired võivad ühe talvega hävitada kogu noore puuviljaistanduse Janne Põlluaas, ajakiri Tiiu , täna 06:13 Jaga: M

Foto: Pixabay

Kui pakane paugub ja lund on vähe, paneb see aiapidaja muretsema, ent kui suure külmaga on soojapakkuvat lund liiga palju, on taas põhjust muret tunda. Miks siis ometi?