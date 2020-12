Saage tuttavaks! Taimed, mis toovad õnne, rõõmu ja jõukust 

Õnnebambus ehk Sanderi draakonipuu (Dracaena sanderiana)

Õnnebambus pole tegelikult üldse bambus, vaid hoopis draakonipuu. Taim on nime saanud oma välimuse järgi, kuna tema noored pistikoksad meenutavad bambust. Lillepoes müüakse kimpu panemiseks draakonipuu erikujulisi noori oksi, kuid looduslikult ei kasva draakonipuu nii sümmeetriliselt keerdus, nagu teda poes näed. Selline tulemus on saadud tänu sellele, et oks on pandud silindrikujulise eseme ümber kasvama. Kuna draakonipuu viskab pikkust võrdlemisi kiiresti, saab sellise keeru umbkaudu aastaga.



Juurteta õnnebambuse oksakest ei tasu ära visata, sest vette pannes või niiskes mullas hoides ajab ta juured alla. Peagi hakkab väike roheline oks ka lopsakaid lehti kasvatama ja võib potis sirguda kuni meetriseks. Ideaalis tuleks puuke asetada valgusküllasesse kasvukohta, kuid selle puudumisel talub ta ka poolvarju. Draakonipuu saab hakkama igasuguse tubase temperatuuri ja niiskustingimustega ning tuleb toime isegi niiskes vannitoas.



Mida õnnebambus su ellu toob?

Usutakse, et õnnebambus annab energiat ja elurõõmu ning aitab kaasa, et su elu oleks terviklik.



Õnne-jänesekapsas (Oxalis tetraphylla)

Võiks arvata, et nelja lehega õnne-jänesekapsas on ristikheina sugulane, kuna välimuselt on nad üsna sarnased, kuid tegemist on siiski eri liikidega. Mehhikost pärit mitmeaastane mugultaim on Euroopas hästi kodunenud ja võib soojas kasvuhoones isegi umbrohuks muutuda. Muide, taime pisikesed kartulit meenutavad mugulad ja ka kirevad lehed on söödavad.



Õnne-jänesekapsas armastab kasvada niiskes varjulises kohas, kodustes tingimustes isegi väga hämaras vannitoas või tualetis, kus teised toataimed kiirelt välja lähevad. Kui ta kasvukohas on kuiv õhk, võiksid taimelehti aeg-ajalt veega pritsida.

Ükski aasta algus ei möödu Saksamaal ilma õnne toova jänesekapsata. Taimi kingitakse üksteisele vast alanud aastal pisikestes pottides, kuhu on tihti torgatud ka väike musta kaabuga korstnapühkija, sest ka tema pidavat õnne tooma. Kunagi käis Lääne-Euroopas aasta esimesel päeval ukselt uksele korstnapühkija, tuletamaks meelde, et maja korsten tuleks ära puhastada.



Alpikann (Cyclamen)

Alpikann kasvab looduses Vahemere maades, kuuludes nurmenukuga samasse sugukonda. Toataimena on alpikann meie laiuskraadil väga tänuväärne, sest ta ei pane pahaks ka hämarat talveilma. Nii rõõmustavad alpikannid meid oma värvikirevate õitega toas hilissügisest varakevadeni.



Taim armastab jahedat, u 15kraadist tuba ja niisket kasvukohta. Sellistes tingimustes püsib ta õites kõige kauem. Siiski tuleb kindlasti vältida liigniiskust ja vee õitele sattumist.



Mida alpikann su ellu toob?

Alpikannid toovad koju head energiat, samuti teatakse neid kui viljakuse sümboleid.



Selaginell (Selaginella)

Selaginell on pisike troopikast pärit taim, mis meenutab välimuselt kangesti miniatuurset sõnajalga. Ta eelistab hea läbilaskvusega viljakat mulda ja palju niiskust. Pane ta kodus kasvama otsese päikesevalguse eest varjatud kohta, kus temperatuur jääb ideaalis 15–20 kaadi kanti. Kui elad keskküttega korteris, tuleks potile aeg-ajalt peale panna mõne väikese õhuauguga kilekott, et niiskus ta lehtedelt liiga kiiresti ära ei auraks.



Mida selaginell su ellu toob?

Kesk-Euroopas kingitakse selaginelle uue aasta saabumise puhul. Taime pehmed lehed sümboliseerivad «pehmet kukkumist» juhul, kui õnn peaks alt vedama.



Kummipuu (Ficus elastica)

Tumeroheliste läikivate lehtedega Aasiast pärit taim armastab valgusküllast kasvukohta. Ta on üsna külmakartlik ja ei talu tuuletõmbust ega temperatuurikõikumisi. Sooja peaks kummipuu ideaalses kasvukohas ole ma üle 17 kraadi. Sellistes heades tingimustes võib kummipuu sirguda kuni kahemeetriseks.



Varakevadel võid taime suuremasse potti istutada, kuid seda tuleks teha alles siis, kui muld on juurtest täielikult läbipõimunud. Ümber istutamiseks vali pott, mis on eelmisest ainult 2–3 cm suurem, sest liiga suures potis taimele kasvada ei meeldi. Soojal suvel võid puukese ka terrassile suvitama viia, kuid sel juhul väldi kindlasti lauspäikeselist kohta, sest tubaste tingimustega harjunud taim saab ereda valguse käes päikesepõletuse.

Hiinast pärit feng shui-süsteemis arvatakse, et kummipuu toob majja küllust, õnne ja rikkust. Foto: Mike Marquez / Unsplash

Mida kummipuu su ellu toob?

Hiinast pärit feng shui-süsteemis arvatakse, et kummipuu toob majja küllust, õnne ja rikkust. Samuti on rahvauskumustes kanda kinnitanud teadmine, et kummipuu mõjub positiivselt peres, kuhu oodatakse pikisilmi last.



Talbjas peperoomia (Peperomia obtusifolia)

Ovaalsete nahkjate lehtedega dekoratiivne toataim kasvab looduslikult Kesk- ja Lõuna-Ameerikas, kus ta lemmikkasvukoht on puude vilus. Ka kodus tuleks ta paigutada otsesest päikesevalgusest eemale. Ideaalsed on põhjapoolsed aknad, kuhu otsene päikesevalgus ei ulatu.



Istutamiseks vali hea läbilaskvusega muld ja lisa sinna veidi ka liiva. Peperoomiat tuleks kasta regulaarselt, kuid vältida liigniiskust ja vee sattumist lehtedele. Samuti hoia taime tuuletõmbuse eest. Muud erilist poputamist peperoomia ei vaja, sobides hästi ka algajale aednikule.



Mida peperoomia su ellu toob?

Brasiilias peetakse peperoomiat õnnetoovaks taimeks. Seetõttu on hea toon külla minnes viia kingituseks just seda taime. Boonusena puhastab peperoomia toaõhku. Seega sobib ta kasvama sättida magamistuppa.

Rahapuu ehk portulak-turdleht (Crassula ovata)

Rahapuu on Lõuna-Aafrikast pärit lihakate lehtedega taim, mille kasvatamisega tuleb toime ka taimesõber, kel rohelisi näppe pole. Teda peab üsna harva kastma – talvel piisab korrast kuus, nii et rahapuuga ei juhtu midagi, kui ta mõneks ajaks ära unustatakse. Tubastes tingimustes võib rahapuu sirguda kuni meetriseks. Talle sobiva hoolduse juures kasvatab ta endale ka pisikesed valged tähekujulised õienupud.

Rahapuu kodus kasvatamine peaks rahvasuus levinud legendi järgi majja tooma külluse. Foto: Nathsegato / Pixabay