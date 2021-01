Remont ja Ehitus Plussid ja miinused: kas eelistada klikk-süsteemiga või liimitavat laudparketti? Toimetas Dagmar Reinolt , täna 17:00 Jaga: M

Diagonaalparkett Foto: INKodu

Laudparkett kui toode on juba iseenesest kvaliteedimärk, rääkimata siis veel selle ilust, soojusest jala all ning loomulikult ennekõike loodussõbralikkusest. Aga millise tehnoloogiaga paigaldatavat laudparketti eelistada? Kas peaks valima pigem klikk-süsteemiga või liimitavat? Millised on ühe või teise plussid ja miinused? Millega laudparketi valimisel peaks arvestama? Oma mõtteid jagab pikalt laudparketi tootmise ja paigaldamisega tegelenud ettevõtte Saare Põrand OÜ eestvedaja Madis Sinimets."Rääkides paigalduse tehnoloogiatest, siis on tuntum ja eelistatum olnud juba pikka aega ujuv paigaldus ehk klikk-ühendus, ütleb Madis Sinimets. "Parkett paigaldatakse aluspõrandale rullitud mati peale ja ühendatakse omavahel väga lihtsa klikk-süsteemiga. Selle suureks plussiks ongi lihtne paigaldus, iga ehitaja saab hakkama. See omakorda muudab toote ka odavamaks, mis on peamine põhjus selle eelistamisel."Madise sõnul on aga nii, et kui postiivne pool nüüd kõrvale jätta,