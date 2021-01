Anname nõu: milline diivan valida oma esimesse elamisse 

Eelista lihtsat, sirget diivanit. See võtab vähe ruumi, eriti kui valid kitsaste käetugedega diivani, ning jätad rohkem mänguruumi sisustamisel ja hiljem toa ümbertõstmisel. Kui kardad, et istumisruumi jääb väheks või igatsed kohta, kuhu jalgu sirutada, siis tasub juurde võtta tumba.

Mida kõrgemad on diivani jalad, seda mugavam on koristamine. Eriti kui sul on või soovid endale soetada robottolmuimeja. Lisaks näeb kõrgetel jalgadel diivan õhulisem välja, mis väikese elutoa puhul jätab avarama mulje.