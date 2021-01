3 viisi, kuidas päästa väljaveninud soomuslehikut 

Foto: Priit Grepp

Seejärel võib tipuosa varre küljest lahti lõigata, nii et alles jääb paarisentimeetrine varreosa, mullas tekivad sellele uued juured. Pistikule potti valides jälgige, et vars ei ulatuks poti põhjani. Pistikul võiks lasta enne päevake-paar seista, et lõikearm kuivada jõuaks.