10 kasulikku nutirakendust aiahuvilisele 

Sooja valget aega on meie laiuskraadidel vähe, mistõttu on oluline mitte maha magada õiget külviaega. Siinkohal tulebki appi külvikalendri rakendus Sowing Calendar, mis annab ka soovitusi, kuhu milline taim kasvama sobib. Lisaks külvamiseks-istutamiseks vajalikule infole aitab nutiabiline tuvastada levinumaid taimehaigusi ja -kahjureid, tuletab meelde vajalikke tegevusi (käes on aeg redisekülviks!) ning kuvab isegi ilmaprognoosi. Märkus: et rakendus ka meile sobilik oleks, tuleb seadetes kasutuskohaks märkida põhjapoolkera, vastasel juhul võite saada südamliku meelde­tuletuse talvel maisi külvata. Saadaval androidi tarvis, inter­aktiivsuse jms lisamiseks on olemas ka tasuline versioon.

Foto: LeafSnap

LeafSnap toimib näotuvastuse põhimõttel, aga määrab puid lehtedest tehtud fotode alusel. Loodud ühe maailma suurima uurimisasutuse Smithsonian poolt koostöös Marylandi ja Columbia ülikooliga. Nagu arvata, keskendutakse peamiselt Põhja-Ameerika idaosale, ent kuna paljud meil kasvavad puittaimed on pärit Põhja-Ameerikast, siis peaks ka meil sellest abi olema. On ka Suurbritannia taimestikule keskendunud Leaf­snap UK. Rakendus annab infot ka puu koore, õite, viljade ja seemnete kohta. Fotod on kvaliteetsed ja hästi suumitavad. Rakendus on tasuta, kuid saadaval praegu üksnes õunamärgiga toodetele. Androidi versioon on loomisel, ent selle väljatoomise kuupäev pole veel teada.

Foto: Plant Light Meter

Kas su toataimed saavad piisavalt valgust? Vähene valgus on liigkastmise järel teine toataimede hukkumise põhjus. Plant Light Meter aitab asjas selgusele jõuda. Vali koht, kuhu toataime asetada tahad, käivita äpp ja suuna telefoni kaamera loomuliku valguse suunas (kunstlikule valgusele äpp ei reageeri). Saadud mõõtetulemus näitab maksimaalset valgustugevust, vastus kuvatakse skaalal väga vähesest kuni tugevani. Esialgu saadaval ühe euro eest vaid Apple’i toodetele, rakenduse toimimiseks peab seadmel olema installitud vähemalt iOS 11.0.

Foto: Mushroom Identify

Seenehuvilised, olgu nad kulinaarsete huvidega või puuseente uurijad, võiksid alla laadida Mushroom Identify. Selle abil saab praegu tuvastada enam kui 900 seeneliiki ning kaardile märkida ka seente leiukoha. Siiski, tundmatu seene puhul ma nutitehnoloogiat küll sajaprotsendiliselt ei usaldaks (määraja või seenevana tasub ikka kaasa võtta!), ent tore on see rakendus kasvõi selle poolest, et ilmaandmetele tuginedes annab ta soovitusi, millal metsa alla hiilima minna. Määramisel on muidugi oluline seene pildistamise nurk, vastasel juhul on eksimisvõimalus liiga suur. Arendajad panevad südamele, et asjaga tegeldakse pidevalt ja ärgu kasutajad pahandagu, kui otsitavat seent andmebaasist veel ei leia.