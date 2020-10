Vii asjad taaskasutusse! Soovitused, millist kaupa oodatakse teise ringi poodidesse avali süli 

Taaskasutusega tegeleb näiteks sotsiaalne ettevõte Sõbralt Sõbrale, kus müüakse kasutatud rõivaid, mööblit, kodukaupu, raamatuid ja mänguasju. Annetatud asjade müügist saadud rahaga osaletakse sotsiaalprojektides ja toetatakse abi vajavaid peresid.

“Peamine on korralik riie, mida hea meelega vastu võtame,” ütleb ettevõtte turundus- ja kommunikatsioonijuht Miikael Tamm. Korralik on muidugi subjektiivne mõiste. “Rõivad võiksid olla korrastatud ja pestud. Narmendavad ja aukudega rõivad pole oodatud,“ täpsustab Tamm. „Kuna kogumiskastidesse laekuvat kaupa kohapeal pidevalt üle ei vaadata, siis aeg-ajalt peame tegelema ka rõivaste utiliseerimisega. Kui on näha, et asi pole müügikõlblik, tähendab see meie jaoks lisatööd.”

Retroesemed on teise ringi poodides sageli esile toodud. Foto: Unsplash.com

Diivanid vs sektsioonkapid

Ka Uuskasutuskeskus aitab annetatud asjade müügist saadud tuluga abivajajaid ning osaleb sotsiaalsetes projektides. Tegevjuht Katriin Jüriska sõnul ei võta ka nemad vastu nõukogudeaegseid sektsioone­ – need tuleb transpordiks lahti võtta, mille käigus need kipuvad lagunema. Samuti ei maksa pakkuda mittekomplektset ja katkist mööblit. „Võtame vastu mööblit, mis on terve ja kasutuskõlblik,” jätkab Jüriska. Kõige rohkem otsitakse tema sõnul korralikke diivaneid ja voodeid, aga ka köögimööblit, toole, laudu, kappe ja muud, mida kodus või kontoris võib vaja minna.

Ka ümberdisainitud mööbel läheb kaubaks, juhul kui see on tehtud kvaliteetselt. Mööblist rääkides ei jää pikalt seisma ükski terve ja korralik asi. Sama kehtib nõude ja dekoratiivesemete kohta. “Ka raamatud, maalid, nõud ja isegi toataimed on kaup, mis ringleb väga hästi,” nendib Jüriska. Raamatud, mis lugemiseks enam huvitavad pole, leiavad näiteks kasutust sisustuselementidena kohvikutes ja hotellides.

Kas viia või mitte viia?

“Selget joont on raske tõmmata, aga meie oleme võtnud seisukoha, et kui juba kaalutakse küsimust „kas viia või mitte?“, siis tasub viia,” vastab Tamm. Isegi kui inimene pole kindel, kas asjal on ikka väärtust, võib sellele kuskil ostja leiduda.

Viimase paari aastaga on Tamme hinnangul taaskasutuse populaarsus jõudsalt kasvanud. “Skandinaavias, kus tarbimine on tihedam, on see väga levinud – kuigi asja saaks ka internetis müüki panna, eelistatakse see viia taaskasutusse just heategevuse pärast.“ Tihti just maapiirkondades on taaskasutus hea võimalus asju odavamalt hankida.

Ent nii mõnegi jaoks on taaskasutuspoodidest disainipärlite otsimisest saanud pigem elustiil. “Mulle on silma jäänud, et suurematest linnadest tuleb sotsiaalmeediasse postitusi, kus inimesed on meie kauplustest oma koju midagi sobivat leidnud ja selle pildi hiljem Instagrami üles pannud,” ütleb Tamm. Näiteks Tallinna Balti jaama kauplus tundub tema sõnul olevat üks neist poodidest, kus sageli käiakse eesmärgiga koju mõni omapärane ese viia.

„Ühe käega toon ja teisega viin,“ naljatlevad kogenud ostlejad taaskasutuskeskustes. Endale ülearuseid asju kogumiskasti pannes ei saa mööda kiusatusest poes ringi vaadata. Foto: Unsplash.com

Vanad uksed uude kodusse

Taaskasutada saab aga muudki, näiteks kodus remondi või lammutuse käigus üle jäänud vana ehitusmaterjali.

Materjalid.net Tallinnas on Eesti suurim vanamaterjaliladu, kus pakutakse pea kõike ehituses vajaminevat: aknaid, uksi, treppe, palke, talasid, ahjukive jm.

Keskkonda haldava Holger Oreki sõnul on oodatud sõjaeelsed ehitusmaterjalid, hilisemaid võetakse vastu erandjuhul. “Esmane kriteerium võiks olla küsimus: kas sellest on võimalik veel midagi teha?” kommenteerib Orek. „Kuigi – mõni otsib taga just sellist asja, mis teisele tundub prügina. Hea meelega vaataksin seetõttu enne otsuse langetamist asjad ise üle.“

Palju otsitakse näiteks põrandalaudu. Sageli pakutakse ja otsitakse ka uksi. Samas aknad kasutust väga ei leia. Erandiks on erikujulised või põneva raamijaotusega aknad, mis vastupidi, on väga tahetud.

Huvilisi jõuab Oreki sõnul nende juurde kogu Eestist. Seda, et vanamaterjali uute majade pealetulekul väheks jääks, Oreki kogemusel veel öelda ei saa. “Materjali tuleb. Nii Kalamajas ja Pelgulinnas kui mujalgi Tallinnas ja kogu Eestiski seda veel leidub. Samas, mida vähem materjali alles on, seda hinnatumaks see läheb,” usub ta.