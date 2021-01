Lase seintel kõneleda: kas valida tapeet, looduskivi või puit? 

Maastikufoto elu - või magamistoas on praegu väga armastatud võte. Foto: Katre Lember

Fliis-, vinüül-, tekstiil- või pabertapeet?

Eelistatuimaks tapeedimaterjaliks on fliis, seda eelkõige praktilistel kaalutlustel: esiteks on fliistapeet vastupidav ja kvaliteetne ning teiseks laseb see õhku läbi ning sobib olemuselt kõigisse eluruumidesse, ka magamis- ja lastetuppa.

Vinüültapeet on samuti väga vastupidav, aga ei lase üldse õhku läbi, mistõttu sobib pigem kööki või vannituppa, sest erinevalt teistest tapeediliikidest ei reageeri see eriti niiskusele. Paraku on vinüültapeeti kõige keerulisem ise seina panna (enamasti läheb vaja maalrikätt), samuti võib vinüül seinas veel mitu päeva pärast paigaldamist ebameeldivalt lõhnata ning laste- ja magamistuppa seda paigaldada ei soovitata.

Naturaalkangast tekstiiltapeedid on seinal efektsed ja luksuslikud, neid iseloomustab soojus ja hea heliisolatsioon, aga miinuspoolele võib kanda kõrge hinna ja keeruka hoolduse – naturaalne kangas kogub nii tolmu kui lõhnu.

Õhku läbilaskvad naturaalsed paber­tapeedid on taas väga trendikad, nendega kõrvu ka ökoloogilised tapeedid, mis on valmistatud kas töödeldud paberist, bambusest või papüürusest. Tegu on küll keskkonna suhtes jätkusuutliku materjaliga, ent samas jääb nende kasutusaeg üsna lühikeseks (maksimaalselt kümme aastat) ning hapruse ja kõrge hinna tõttu võiks neid kasutada vaid elu- ja magamistubades ning vahekoridorides. Kööki, vannituppa või esikusse võib kaaluda pigem klaaskiudtapeeti, mis on nii ökoloogiline kui vastupidav, samuti vajadusel ülevärvitav. Huvitav alternatiiv on ka vedeltapeet, mille seinakandmine on mänguline, samuti on seda hiljem lihtne hooldada ja vajaduse korral vigu parandada.