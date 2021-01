Õigesti valitud kardin teeb ruumiga imet 

Laeni ulatuv ja raamistav. Foto: Katja Eilart

Trendikas vs praktiline

Naturaalsed kangad on trendikad ja alati moes, kuid siin tasub mõelda ka praktilisuse peale. Näiteks linased kardinad on ilusad ja väljapeetud, kuid neid on keerulisem hooldada. Pesumasinaga pestes tuleb hoolikalt valida pesuprogrammi ning ikka on oht, et kangas võib kokku tõmbuda. Kindlam on kasutada keemilist puhastust. Kas olete selleks valmis? Samuti jääb linane kangas alati veidi kortsu – kas see meeldib ja teie kodusse sobib? Lihtsamini hooldatav materjal on polüester, mida saab pesta koduses pesumasinas kuni 60-kraadisel temperatuuril ning kangas jääb pärast kuivamist sile.