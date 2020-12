FOTOLUGU | Tõeline pärl: korter, mis sai vabastatud 1990. aastate remonditaagast 

Suured uksed rõdule – need võlusid kohe! Foto: Cecilia Möller / Living4media

Kõikjal kohtab klaasvaase. Foto: Cecilia Möller / Living4media

Kirjult esil: elutoa ühte seina katab riiul põnevate esemete ja raamatutega. Foto: Cecilia Möller / Living4media

Värv annab iseloomu

„Parim siin on rõõm ja õdusus. Vähene ja valge pole meie maitse. Ka ei ole ma eriti huvitatud sellistest ajalooga korteritest, kus on küll näiteks eriline dekoor ja valgustid, aga põrandad, trepihallid ja seinad on värvitud lihtsalt tumehalliks. Kui need majad ehitati, siis ei näinud need ju sellised välja,“ leiab Clara. „Kui julged värvi kasutada, on tulemus palju isikupärasem! Meil hoiab kõike koos sinakas-rohekas värviskaala. Aga on ka palju teisi värvilaike. See ei mõju külluslikult, vaid annab õdusust.“