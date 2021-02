Mõnusad aiatoimetused: enneta puudel külmalõhesid ja ajata aknalaual sibullilli 

Veebruaris jätka kindlasti rohelise kasvatamist ja idandamist, et saaksid vastu kevadet häid vitamiine süüa. Foto: Khuandinang Panmei / Unsplash

Ajata aknalaual sibullilli

Too veebruari keskel tuppa lavakasti süvendisse pakitud lillepotid, kuhu said hilissügisel pandud maikellukeste risoomipungad ning tulbi- ja nartsissisibulad.



Maikellukesi ajata nii:

1. Lase harjuda. Pärast tuppa toomist lase potil paar tundi toasoojusega harjuda, seejärel kasta pott korralikult läbi.

2. Pimedat ja sooja. Hoia maikellukeste risoomidega potti paar nädalat pimedas ja soojas, näiteks radiaatori kõrvale pandud alusel, kus võiks olla 28–30 °C. Kui pungad on kasvama hakanud, kata maikellukeste pott kausiga, kuid selliselt, et taimedele jääks kasvuruumi.

3. Hoia niiskust. Kasvufaasis vajavad taimed ka sagedast piserdamist, et säilitada kõrget niiskusetaset. Kui radiaatori juures on väga kuum, piserda potti põhjalikumalt ja aseta taime kõrvale ka lahtine veenõu.

4. Kui õievarred on sõrmepikkused, tõsta pott jahedale (16–18 °C) aknalauale valguse kätte. Taimed vajavad endiselt kastmist ja piserdamist. Kui oled hoolas ja taimed saavad piisavalt päikesevalgust, on lootust kuu lõpus õisi näha. Hoides õitsvat potti aknalaual temperatuuril 10–12 °C, kestab õiteilu paar nädalat.



Nartsisse ajata nii:

1. Too tuppa ja kasta. Pane pott nartsissisibulatega jahedale aknalauale ja kasta korralikult läbi.

2. Nädala pärast, kui käimas on kasvuaeg, aseta pott tunduvalt soojemasse ja valgemasse ruumi. Vajadusel kasta.

3. Õienupp pistab pea lehtede vahelt välja ühe kuni pooleteise nädala pärast. Õitsemise ajal tasub potti hoida jahedal aknalaual.