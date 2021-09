Kassiliivade välimääraja: kuidas kiisu tualeti eest parimal viisil hoolt kanda? 

Pole ilmselt ühtegi kassiomanikku, kes poleks kaupluses kassiliivade riiuli ees mõtteid mõlgutanud, et millist küll valida ja mis vahet neil kõigil on. Küsimustele, mille poolest kassiliivad erinevad ning mida võtta ja mida jätta, aitab leida vastused KIKA Eesti juht Ksenia German.

Erinevaid kassiliivasid on palju ning seetõttu on valiku tegemine eriti just värske loomaomaniku jaoks keeruline. Valikus on näiteks maisiliiv, silikaatliiv (kristallid), puidukiu graanulitest valmistatud kassiliiv, saviliiv ning isegi liiv, mis on valmistatud Kreeka pähkli koortest. Lisaks erinevad kassiliivad üksteisest ka omadustelt.