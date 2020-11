Midagi rohenäppudele: kasvata aknalaual vitamiinirikast mikrorohelist! 

Mikroroheline on igasugune noor vast tärganud salatikraam. Selle asemel, et taimi pikeerida ja oodata nende täissirgumist, pistetakse mikrosalatina nahka juba taimehakatiste esimesed võrsed. Need on enamasti kõige magusamad ja vitamiinirikkamad.

Pane mikroroheline kasvama nii:

1. Täida anum mullaga. Puista 10 × 10 cm suurusesse kasvuanumasse paari sentimeetri paksune mullakiht. Suru see tugevalt alla, vajadusel lisa mulda.

2. Külva mulla peale õhukese kihina 1–2 tl seemneid.

3. Kata anum plastkaane või kilekotiga, mil õhuaugud sees. Aseta tärkavad seemned hämarasse ja sooja kohta. Idanemiseks on vaja 12–23 ⁰C.

4. Kasta seemneid regulaarselt. Muld peab olema lõpuni leige veega läbi kastetud, kuid ära lase mullal vettida.

5. Kui märkad esimesi lehti, vii anum valgusküllasesse kasvukohta.

6. Korista saaki pikkade teravate kääride või noaga siis, kui idulehed on roheliseks värvunud ja täielikult avanenud. Võid lasta neil ka veidi suuremaks kasvada, kuid just beebilehed on kõige vitamiinirikkamad ja maheda maitsega.

7. Teine saak. Kui oled kõik tõusmed ära lõiganud, võid saada ka teise saagi. Tuleks siiski arvestada, et see on veidi hõredam, kuid midagi siiski.