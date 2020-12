Üllatavate omadustega harilik loorber: kasvab nii toas kui õues, aitab nii köha kui liigesevalude vastu 

Loorber õuetaimena

Avokaadoga samasse sugukonda kuuluv harilik loorber (Laurus nobilis) on Eesti kliimas üldiselt toataim. Siiski võib puuke Lääne-Eesti saartel, kus on talviti soojem kui mandril, ka õues kasvades ellu jääda. Seda siiski vaid juhul, kui igihaljas taim kaetakse talveks kuuseokste või muu sobiva soojustusmaterjaliga.



Kasvatusnipid toas

Poest ostetud loorberitaime võiks kohe suuremasse potti ümber istutada. Tihti on ühes potis koos mitu taime, et nende välimus oleks lopsakam. Kui eraldad juured üksteisest ettevaatlikult, võid nad kõik eraldi pottidesse istutada, et erinevaid pügamisstiile katsetada. Igaks juhuks tasub taime tarbimisega paar kuud pärast ostu oodata, et taim saaks kohaneda uue olukorraga ja juurduda. Lisaks võib äsja ostetud taim sisaldada veel taimekaitsevahendite jääke.



Loorberil on vaja hea läbilaskvusega mulda ja valgusküllast kasvukohta. Looduses on ta harjunud kasvama kivisel pinnasel, kus muld võib vahepeal talvel isegi täielikult läbi kuivada. Kui tõstad taime suveks õue, pane ta alguses poolvarjulisse kohta, sest toatingimustega harjunud taimel on oht saada päikesepõletus. Alles 5–7 päeva pärast tõsta ta päikese kätte. Jälgi, et mullapall sel juhul täielikult läbi ei kuivaks, pigem isegi on hea, kui muld on kogu aeg niiske. Põõsa võiks tubastes tingimustes ümber istutada iga kahe aasta tagant.



Talveperioodil on loorberil vaja puhkust. See tähendab, et ta vajab jahedat, 5–10kraadist kasvukohta. Hea koht on aknalaud, sest sealt õhkab jahedust. Kindlasti ei tohiks akna all siis olla radiaatorit.