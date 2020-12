Jõulutrendide pärast ei maksa liialt muretseda. „Kui kuusk meile rõõmu valmistab, on kõik kõige paremas korras.“ 

„Muidugi on neid, kes otsivad klassikalisi ehteid, aga paljud siiski lähevad trendidega kaasa,“ ütleb Järve ja meenutab oma sõnade kinnituseks, kuidas sinised pika sabaga linnud müüdi tänavu vaid nädalaga läbi. Tegelikult on linnud läbi aastate jõulukollektsioonidesse kuulunud.

„Eestlane on truu looduses kohatud lindudele ja loomadele, jõuluehetena on eriti menukaiks osutunud leevikesed, tihased ja teised kohalikud tiivulised. Uudisena pakume aga sel aastal mardikaid. Algul oli küll väike hirm, et kuidas rahvas need vastu võtab, sest sitikad pole ju otseselt jõuluteema,“ tunnistab Järve. Kartus osutus siiski täiesti asjatuks – paljud mardikad on endale juba kodu leidnud.

Sinised või punased jõulud?

„Kuigi punane on klassikaline jõuluvärv, on see 10–15 viimast aastat olnud põlu all,“ tõdeb Taivo Piller. Iga-aastastes jõulutrendides on esiplaanil olnud sootuks muud värvid. See-eest nüüd on jõuluklassikutest – punasest ja rohelisest – saanud Pilleri sõnul tõelised trendilemmikud.

Liivi Järve mäletab, et kolm-neli aastat tagasi pakkus kaubamaja üht läbinisti punast jõuluteemat ja huvilisi jagus. Endiselt on päevakorral kuld ja käsikäes sellega ka sinine. Saabuvaid jõule on isegi sinisteks nimetatud, aga seda siis sügavates tumedates toonides. „Põhjamaise taeva öösinistes toonides,“ täpsustab Liivi. Pilleri pilgule paistavad need toonid natuke antiigihõngulised. Samad öösinised toonid on omal kohal ka kodukujunduses, olgu need siis kardinad, diivanikatted, padjad, laudlinad vms.

Ehtimisnippe

Elektrilised jõulutuled (kui neid kasutad) säti kuusele kõige esimesena ja sisselülitatult – nii on lihtsam saavutada ühtlast tulemust.

Esmalt leia koht kõige suurematele ehetele, seejärel keskmistele ja lõpuks kõige väiksematele.

Tulemus jääb mahuline ja pilkupüüdev, kui riputad ehteid kogu oksa ulatuses, ka tüve lähedusse.

Kui tead, et ei taha igal aastal järjekordset jõulutrendi järgida, võib oma värvieelistusi aluseks võttes otsustada, millised jõuluehted kõige paremini sobivad, ja osta igal aastal sama värvi ehteid juurde, kuni neid on piisavalt.

Kui kasutatavaid värve on mitu, peaks üks alati jõuliselt domineerima – see rahustab tervikut.