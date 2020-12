Mis saab potikuusest peale jõule? Iga puu koduõuel kasvama ei lähe 

Juurdumata puud on põllul pinnasest välja lõigatud – nende juured on läbi lõigatud – ja jõulumüügiks potti istutatud. Selline puu hiljem õues kasvama enam ei lähe, aga jõulupuuna on tal omad plussid: ta ei vaja kuusejalga ega hakka nii kiiresti pudenema kui lõigatud puu, sest tänu osaliselt säilinud põhijuurtele imab puu kastmisvett paremini kui lõigatud puu. Et see on toakaunistus vaid üheks korraks, võib selle potipuu südamerahuga ka pikemaks ajaks sooja tuppa viia – erinevalt juurdunud puust, mida tuleks soojas hoida võimalikult lühikest aega.

Juurdunud potijõulupuu on potis kasvatatud taim – korraliku juuresüsteemiga kvaliteetne istik, mille saab õige hoolduse korral hiljem õue istutada. Sel juhul ei tohiks aga puud kaua soojas toas hoida, parem teha seda trepil, rõdul või terrassil. Toas võiks sellist potipuud hoida kõige rohkem nädala jagu – selle ajaga ei jõua puu veel talveunest ärgata ja tema talvitumisrütm ei lähe segi. Pikalt toasoojas hoitud juurdunud potipuu hakkab kasvusid ajama ja muidu talvekindlast kuusest saab külmaõrn. Kui potipuu on olnud toas nädala või vähem, noori helerohelisi kasve pole tärganud ja väljas on selline ilm, et labidas läheb maasse, võib potipuu pärast jõule õue viia ja koos potiga mulda istutada. Kui jõulude järel paugub õues pakane ja maa on jääs, sobib puule talvitumiseks ka nullilähedaste plusskraadide ja rohke valgusega ruum: veranda, kinnine terrass või külm kasvuhoone. Jahedas ruumis talvituva puu pott tuleks mähkida pakasekaitsekangasse, et juurepall ei saaks läbi külmuda, kevadise ereda päikese eest aga puuvõra varjutuskangaga kaitsta. Kui maapind on sulanud ja muld tahenenud, saab puu juba õigele kasvukohale istutada.