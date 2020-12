Kuuse asemel too jõuluajaks lilled tuppa! 

Alpikann on kastmise suhtes tundlik ja eelistab ühtlast niiskust. Kastes tuleks valada vesi potialusele, lasta sel pool tundi imenduda ja siis ülejääk ära kallata. Ülemäärane kastmine muudab lehed kollaseks ja peagi lõpetab taim õitsemise. Alpikann ei talu hästi ka liigset soojust: meelepäraseim temperatuur on 15–18 kraadi. Närbunud lehed ja õied tuleb ära tõmmata, kord nädalas võiks taime õrnalt dušitada ja igal kolmandal kastmiskorral väetada.

Alpikann Foto: Vallo Kruuser

Asalea on pärit niisketelt aladelt, mistõttu taim ei talu kuiva. Hästi kasvab ta savipotis, sellega tuleks teda korrapäraselt mõne päeva tagant mõneks minutiks vette tõsta, et muld ja pott saaksid vett imada. Asaleale ei pruugi sobida kuuse või puuviljavaagna ülemäärane lähedus (tundlik neist eralduva etüleeni suhtes), ka ei talu lill täispäikest ega küttekeha kuumust. Soojas ruumis on abi lehtede ja õienuppude piserdamisest.