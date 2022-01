Sümbolitest haaratud! Meisterda ise padjakatted, mis loovad tasakaalu! 

GALERII

Rist tähistab tasakaalu ning maa ja taeva vahelisi suhteid. Foto: Laura Liinat

Minimalistlikus kodus on omal kohal nii must ja valge värv kui ka konkreetsed kujundid. Kas teadsid aga, et kui teha sellises toakujunduses levinud ristikujuliste sümbolite otsad ümaraks, muutub see meie pärimusele veel omasemaks? Rist tähistab tasakaalu ning maa ja taeva vahelisi suhteid.