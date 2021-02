Vaimustav vaatepilt! Londonis leiab rohelust ka pilvepiirilt 

Kui Karlsson elanuks Londonis, olnuks tal seal kindlasti katuseaed. Veel kümmekond aastat tagasi oli neid selles metropolis vaid mõni üksik, tänaseks on aga London üks neist Euroopa suurlinnadest, kus on kõige enam rohelist katusepinda.

Veel enam – Ühendkuningriik on seadnud ambitsioonika plaani saada 15 aastaga süsinikuneutraalseks ning rohekatustel on selles tähtis roll. Paljud Londoni kõrghoonete katused on avatud ka laiemale publikule. Tõsi, tornidesse saamiseks tuleb enamasti seista pikas järjekorras ja läbida põhjalik turvakontroll, ent pilve piirilt avanev vaade on seda väärt ja enamgi veel.