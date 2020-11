Kodukontori sisustusnipid, mis tagavad maksimaalse tööviljakuse  

Uuringutega on leitud, et looduslikud sinised ja rohelised toonid soosivad loomingulist mõtlemist, samal ajal kui punane aitab keskenduda detailidele ja endast maksimumi anda (allikas: 99u.com). Seega võiksid lisada oma kodukontorisse värve, mis suurendavad produktiivsust just sinu valdkonnas. Näiteks on reklaamiagentuuri Taevas kontor peaasjalikult rohelist värvi, samal ajal kui turvafirma G4Si kontoris kohtab väga palju punast. Võta nendest „päris“ kontoritest eeskuju ka oma töönurga sisustamisel.

Taimed aitavad rahuneda ja mõtteid koondada. Kui sinu töö on pingeline, on potililled lausa hädavajalikud. Juba ühest-kahest rohelisest asukast piisab, et end õnnelikumana tunda. Rääkimata sellest, et taimed on lihtsalt ilusad.