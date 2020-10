Prussakad korteris? Tõrje pole ainult sinu mure 

Kui mõnes korteris elutsevad prussakad, tasub ühistujuhil kõigepealt olukord majas kaardistada ja seejärel tõrjespetsialisti abiga otsustada, kuidas saab kõige tõhusamalt kahjuritõrjet korraldada, ütles Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige Urmas Mardi liidu ajakirjale Elamu teemat kommenteerides.

Kahjuritõrjet tegeva osaühingu Tomson omaniku Juhan Tomsoni sõnul on kõige suurem viga, kui ühistujuht leiab, et prussakate tõrje on iga korteriomaniku enda asi. „Kui iga korter teeb tõrjet ise ajal ja eri vahendeid kasutades, kaasneb sellega suur resistentsuse oht,“ ütles Tomson telesaates „Ringvaade“. „Tõenäosus, et sedasi tegutsedes läheb asi hoopis hullemaks, on väga suur.“ Kahjuritõrjespetsialist märkis, et ühiselt kogu majas tehtud töö tuleb korteri kohta tõenäoliselt ka odavam, sest kulud jaotatakse korteriomanike vahel.

Kõigepealt tuleb teha kindlaks, kus on majas prussakaid kõige rohkem. Selleks peab ühistu esimees või juhatuse liige rääkima probleemist võimalikult paljude majaelanikega. Seejärel saab juba putukatõrjespetsialistiga kokku leppida tõrje aja.

Kuidas prussakad korteritesse pääsevad? „Neid võib kaasa saada kõikjalt – reisilt, kauplusest, isegi ühissõidukist,“ tõdeb Tomson EKÜLi ajakirjas Elamu. „Kõige lihtsam on neil muidugi naaberkorterist tulla, eriti alt ja ülevalt, sest põhilised liikumisteed on toru- ja ventilatsioonišahtid, aga näiteks ka pistikuavad.“

Kui prussakad on juba majja pääsenud, siis ilma üldtõrjeta on kogenud spetsialisti hinnangul raske tagada, et mõni korter majas neist vabaks jääb. „Kui mõni korteriomanik polegi neid oma kodus näinud, ei maksa üldisest tõrjest keelduda,“ manitseb ta.

Sama meelt on ka Urmas Mardi: „Seaduse kohaselt on iga korteriomanik kohustatud kasutama talle kuuluvat kaasomandi osa heaperemehelikult ega riivama teiste inimeste õigusi. Prussakas on siiski kahjur, mitte koduloom, inimesed peavad mõistma, et iga korteriomaniku huvides on kõige olulisem kahjuritõrje majas ühiselt läbi viia. Kindlasti on aga oluline üldkoosolekul rääkida prussakaprobleemist ja tõrje vajalikkusest.“