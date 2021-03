Ära häbene oma magamistuba! Nende nippidega väldid põhilisi sisustusvigu 

On tavapärane, et magamistuba on kodus see tuba, mida tavaliselt teistele näidata ei soovita. IKEA unekvaliteedi uurimuses* tunnistas iga teine Eesti elanik, et ta ei laseks tavalisel päeval külalisi oma magamistuppa. Samas kinnitas enamik vastajaid (80%), et magamistuba on kõige olulisem tuba nende kodus, ületades tähtsuselt isegi kööki (75%) ja vannituba (74%).

Magamistuppa kuhjatakse tihtipeale kõik need asjad, mis kuhugi mujale ei mahu. Lisaks sellele tuuakse sinna ka vana mööbel, mis teistesse tubadesse enam ei sobi.

„Inimestel on kombeks kõige enam raha kulutada nende tubade sisustamiseks, mida teistele inimestele esitletakse. Kõige olulisemaks peetakse investeerimist elutoa sisustusse. Magamistoale pööratakse seejuures kõige vähem tähelepanu ja sellesse investeeritakse vähem. Seetõttu kasutataksegi siin tihtipeale vana mööblit, mis on teistest tubadest üle jäänud. Mööbli ja aksessuaaride erinevad mustrid, stiilid ja värvid loovad kaootilise meeleolu,” selgitas IKEA sisekujundaja Darius Rimkus.

Ta tõi näite sellest, kuidas omavahel sobiv mööbel muudab ruumi ilmet täielikult. „Kui valid tuppa mööblit ja värvitoone, on soovituslik paari põhivärvi erinevates sisustuselementides korrata. Tasub valida 1-2 põhivärvi, millele lisada aktsendiks erksavärvilisi aksessuaare, et luua nii ühtne interjöörilahendus,“ lausus Rimkus. Ta lisas, et antud juhul määras magamistoa värvipaleti omanike uus voodi ja teler, mille nad soovisid tuppa jätta. Uued pimendavad kardinad valiti voodiga samas toonis ja mõningad musta värvi aksessuaarid sobitati teleri tooniga. Veel lisati neutraalne valge ja hall, et taust laseks teistel toonidel särada.

Tavaline viga: liiga väike mööbel

Teine asi, mida magamistoa sisustamisel tähele panna, on mööbliesemete mõõdud. Sisekujundaja sõnul valib suurem osa inimesi väiksemad mööbliesemed, arvates, et nii tundub ruum ise suurem. Tegelikult on aga efekt enamasti hoopis vastupidine.