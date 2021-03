Tähtis teada! Aedniku kevadtööd, mida lähiajal ette võtta 

ILUAIAS

• Muru tahenedes on hea see üle riisuda, vajadusel õhustada ja kuivanud kulu kokku koguda. Kus vaja, saab teha muruparandusi ja kahjustatud kohale uue seemne külvata. Enne külvamist muld kobestatakse. Kui muru on väga tihe ja kinnitallatud, võib seda õhutada, kasutades kas spetsiaalset aeraatorit või ise aiahargiga murupinda täksida. Müügil on ka vastavad tallad. Pärast aereerimist võib maapinnale külvata peenikest liiva, see tagab aukudesse minnes pikemaajalise õhustuse. Samuti võiks muru pärast õhustamist väetada, ent seda mitte päikeselise ilmaga ega ka öökülmaohu ajal.