Unusta plastik! Need ökosõbra istutuspotid on märksa säästvamad ja soodsamad 

1. Kõige lihtsam on ära kasutada munakarpe, olgu siis kümnele või koguni restitäiele munadele mõelduid. See on eriti hea meetod herneste ja ubade kasvatamiseks. Täida restid külvimullaga, karpidelt rebi kaas (sellegi võid täita külvimullaga), koputa korralikult vastu lauda, et muld tiheneks, ning külva vajalikud seemned. Paksemaid seemned võib enne külvi ööpäeva leotada. Resti saab peenrale panna kogu täiega ja katta seejärel kerge mullakihiga.